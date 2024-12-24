Diyarbakır'da Yerel Tohum Kütüphanesi Kuruluyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yerel Tohum Kütüphanesi Kuruluyor

Diyarbakır\'da Yerel Tohum Kütüphanesi Kuruluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların korunması ve üretilmesi amacıyla Tohum Kütüphanesi kurma kararı aldı. Kütüphane, agroekoloji alanında doğal malzemelerle inşa edilecek ve yerel tohumların toplanıp, çoğaltılması hedeflenecek.

24.12.2024 10:26  Güncelleme: 10:28
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların üretilmesi, korunması ve üretimde kullanılarak çoğaltılması amacıyla Tohum Kütüphanesi kuruyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Agroekoloji İklim Okulu bünyesinde oluşturacağı Tohum Kütüphanesi ile yerel tohumların toplanması, korunması ve yeniden üretimde değerlendirilmesini hedefliyor. Bu kütüphane sayesinde hem toplanan tohumlarla kütüphane zenginleştirilecek hem de gelecek nesillere önemli bir miras bırakılacak. Diyarbakır'a kazandırılacak Tohum Kütüphanesi, daire başkanlığının Kayapınar ilçesindeki yerleşkesinde tamamen doğal malzemeler kullanılarak kerpiçten inşa edilecek.

"Yerel tohumların toplanması ve paylaşılmasını hedefliyoruz"

Kütüphaneye ilişkin bilgi veren Agroekoloji İklim Okulu Koordinatörü Bişar İçli, kerpiçten inşa edilecek bu kütüphanede yerel tohumların toplanacağını, çoğaltılacağını ve paylaşılacağını ifade etti. Kütüphanenin mart ayında açılacağını belirten İçli, "Yerel tohumları köylerden toplamayı hedefliyoruz. Özellikle Mezopotamya'ya özgü yerel tohumların toplanması ve paylaşılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız sağlıklı bir gıdaya ulaşmaktır"

Yerel tohumların giderek yok olduğunu ve mevcut tohumların büyük ölçüde şirketlerin tekelinde bulunduğunu dile getiren İçli, bu girişimle sağlıklı gıdaya ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. İçli, kırsal bölgelerde yerel tohumları yeşerten veya çoğaltan çiftçilerle iş birliği yapacaklarını ve bu tohumları yeniden bir araya getireceklerini ifade ederek, "Asıl amacımız sağlıklı gıdaya ulaşmaktır. Agroekoloji alanımızda hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadan, doğal ve geleneksel yöntemlerle üretim yapmayı hedefliyoruz. Kendi kültürel tarım sistemimizle bu süreci yöneteceğiz" dedi.

"Tohumun bir kimliği olacak"

Tohumların yerel özelliklerini ve coğrafi adaptasyonlarını sağlamanın önemine dikkat çeken İçli, "Her tohum her yerde yeşermez. İklim, toprak ve hava koşulları gibi faktörler tohumun gelişimini doğrudan etkiler. Bu kütüphanede tohum çeşitlerini arşivlemeyi, kimliklerini ve tarihsel bilgilerini oluşturmayı amaçlıyoruz. Hangi tohumun nereden, ne zaman ve kimin tarafından üretildiği gibi bilgiler bizim için çok önemli. Tohumun bir kimliği olacak ve bu, tarihsel bir hafıza niteliği taşıyacak. Bu bilgiyi toplumla paylaşmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

"Halkımızdan destek bekliyoruz"

Vatandaşlara, çiftçilere ve yerel tohumlara sahip kurumlara çağrıda bulunan İçli, "Halkımızın bu dayanışmaya destek sunmasını bekliyoruz. Özellikle çiftçi arkadaşlarımızın ellerindeki yerel tohumları bizimle paylaşmaları çok değerli. Ekoloji dernekleri ve diğer ilgili kurumlarla da iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca tohumlar kargo yoluyla gönderilirse masrafları biz karşılayacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Yerel Tohum Kütüphanesi Kuruluyor - Son Dakika

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