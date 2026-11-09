Diyarbakır'da yetim çocuklara mont dağıtımı yoğun katılımla 135 çocuğa ulaştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yetim çocuklara mont dağıtımı yoğun katılımla 135 çocuğa ulaştı

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Diyarbakır\'da yetim çocuklara mont dağıtımı yoğun katılımla 135 çocuğa ulaştı
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Diyarbakır\'da yetim çocuklara mont dağıtımı yoğun katılımla 135 çocuğa ulaştı
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Kayapınar ilçesi Kantar semtinde bir iş yerinde düzenlenen etkinlikte, Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi kapsamında yetim çocuklara mont dağıtıldı. 80 çocuk için planlanan dağıtım, yoğun katılım nedeniyle 135 yetim çocuğa ulaştı.

Diyarbakır'da Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi kapsamında 135 yetim çocuğa mont dağıtıldı.

Kayapınar ilçesi Kantar semtinde bir iş yerinde dağıtılan montlar, yetimlerin yüzlerini güldürdü. 80 yetim çocuğa planlanan mont dağıtımı, yoğun katılım dolayısıyla 135 yetim çocuğa çıkartıldı. Dernek başkanı Necmettin Can, hayır için toplandıklarını söyledi. Hayırsever bir esnafın vesilesi ile yetim çocuklara mont dağıttıklarını belirten Can, "Derdimiz mont dağıtmak değil. Çocukların kışın üşümemesi, kendilerini yalnız hissetmemeleridir. Bu çocuklar hepimizin emaneti. Tüm gönüllü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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