Diyarbakır'da Yol Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Yol Eylemi

Diyarbakır\'da Yol Eylemi
15.06.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da vatandaşlar ölümlü kazalara dikkat çekmek için trafiği kapatıp eylem yaptı.

Diyarbakır'da vatandaşlar ölümlü kazaların meydana geldiği yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, aşırı hız, ışık ve üst geçit olmaması nedeniyle sık sık ölümlü kazaların meydana geldiği Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda (stat yolu) çevre sakinleri, yoldaki tehlikeye dikkat çekmek için kısa süreliğine eylem yaptı. Aynı yolda iki gün önce hayatını kaybeden Enver Ayçiçek'in kızı Zeynep Ayçiçek, site sakinleri olarak imza topladıklarını belirterek, "Babam, burada hız yüzünden gitti. Bu, böyle olmamalı. İlgilenip üst geçit yapılabilir. İnsanlar ölmesin, siz gidin Alişan Karakolu kayıtlarına bakın kaç insan burada ölmüş" dedi.

Site yöneticisi Arzu Taşlı ise yol kesmedeki tek amaçlarının insan hayatına dokunmak olduğuna dikkat çekerek, "Işık, üst geçit yapılsın. Haftada 1-2 tane trafik kazasında ölümlü vakalarımız oluyor. Çocuklarımı her gün bu yolu karşıya geçmek için kullanıyor. En son sitemizde Hacı Enver Amcamız vefat etti. Bir hafta önce yine burada bir kadın arkadaşımız vefat etti. Sağlıksız şartlarda cadde karşıya geçmeye kalkmamız derinden yaralayıcı bir durumdur. Lütfen gereği yapılsın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Yol Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:41:04. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yol Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.