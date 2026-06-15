Diyarbakır\'da Yol Eylemi

Diyarbakır'da vatandaşlar ölümlü kazaların meydana geldiği yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, aşırı hız, ışık ve üst geçit olmaması nedeniyle sık sık ölümlü kazaların meydana geldiği Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda (stat yolu) çevre sakinleri, yoldaki tehlikeye dikkat çekmek için kısa süreliğine eylem yaptı. Aynı yolda iki gün önce hayatını kaybeden Enver Ayçiçek'in kızı Zeynep Ayçiçek, site sakinleri olarak imza topladıklarını belirterek, "Babam, burada hız yüzünden gitti. Bu, böyle olmamalı. İlgilenip üst geçit yapılabilir. İnsanlar ölmesin, siz gidin Alişan Karakolu kayıtlarına bakın kaç insan burada ölmüş" dedi.

Site yöneticisi Arzu Taşlı ise yol kesmedeki tek amaçlarının insan hayatına dokunmak olduğuna dikkat çekerek, "Işık, üst geçit yapılsın. Haftada 1-2 tane trafik kazasında ölümlü vakalarımız oluyor. Çocuklarımı her gün bu yolu karşıya geçmek için kullanıyor. En son sitemizde Hacı Enver Amcamız vefat etti. Bir hafta önce yine burada bir kadın arkadaşımız vefat etti. Sağlıksız şartlarda cadde karşıya geçmeye kalkmamız derinden yaralayıcı bir durumdur. Lütfen gereği yapılsın" diye konuştu. - DİYARBAKIR