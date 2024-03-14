Diyarbakır Dicle Batur Mahallesi\'nde eksikliklerin giderilmesi talebi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Batur Mahallesi sakinleri, yaşadıkları yerde olan birçok eksikliklerinin giderilmesini bekliyor.

Dicle kırsal Batur Mahallesi sakinleri, köylerinin 80 haneli olduğunu ve yağışlarda yollarının çamurdan geçilmediğini, bir çok eve içme suyu gitmediğini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Batur Mahallesinde yaşayan Şükrü Yılmaz, kışın su taşkınlarının önüne geçmek için 5 tane beton büz boruya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Şükrü Yılmaz, "Kırsal Mahallemizde halı sahaya giden yol yağışlı havada çamurdan kullanılamıyor. Yola mucur dökülmesini istiyoruz. Şu anda yaklaşık 80 hanesi olan Batur Mahallemizde içme suyu birçok eve gitmiyor. Yetkililerden bu konuda kalıcı bir çözüm bekliyoruz. Ayrıca mahallemizin mezarlığında lavabo yapılmasını istiyoruz. Mahallemizdeki yolda oluşan çukurların kapanmasını talep ediyoruz. Mahallemizde parke yapılmayan yerlerde parke döşenmesini de istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR