Diyarbakır Ergani Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi

Diyarbakır Ergani Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verildi

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekibine eğitim verildi. Ergani Belediye Başkanlığı Afet İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde AFAD gönüllük eğitimleri, GPS eğitimi, AFAD farkındalık eğitimi ve depremde arama kurtarma eğitimleri yer aldı.

05.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:25
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Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekibine eğitim verildi.

Ergani Belediye Başkanlığı Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulup 03 Ekim 2023-03 Ekim 2026 tarihleri arasına kadar geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile hafif seviye olarak akredite olan ve ülkemizin 11 ilinde meydana gelen asrın felaketinde farklı illerde deprem bölgesinde enkaz alanında görev yapan Ergani Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibinde (ERBAK) görevli depremde arama kurtarma eğitmenleri ve AFAD farkındalık eğitmenleri tarafından ekip üyelerine ve kurum çalışanlarına eğitim verildi.

AFAD gönüllük eğitimleri, GPS eğitimi, AFAD farkındalık eğitimi, depremde arama ve kurtarma eğitimleri 14 Şubat ile 29 şubat tarihleri arasında verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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