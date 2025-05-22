Diyarbakır Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Yaz Mevsimine Hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, havaların ısınması nedeniyle boğulma vakalarına müdahale etmek için hazırlıklarını tamamladı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde, suda kaybolan veya tehlikede olan kişileri bulmak ve kurtarmak amacıyla görev yapan Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaz mevsimine sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Nisan ayında Antalya'ya giderek, kapsamlı bir eğitimden geçen ekibin personel sayısı arttırılarak 12 kişiye çıkarıldı. Kent genelinde yaşanacak su altı kurtarma çalışmalarına katılacak olan Su Altı Arama Kurtarma ekibi, aldıkları nitelikli eğitimle gerektiğinde kent dışına da çıkarak bölge geneline hizmet edebilecek.

Dalgıçlar, su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi ile teyakkuz halinde görevlerini yürütecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Amiri Mehmet Ercan Baran, nisan ayında Antalya'da aldıkları eğitimden sonra ekibin daha da uzmanlaştığını söyleyerek, "Şu an ekibimiz profesyonel bir şekilde Diyarbakır'a hizmet vermekte. Derin dalış, gece dalışı, mağara dalışı, batık dalışı eğitimleri de verildi. Eğitimlerimiz çok verimli geçti. Bu verimlilik esasında da şu an dalgıç ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyoruz" dedi.

Boğulma vakalarına karşı uyarı

Diyarbakır'da yaşanan yüksek sıcaklıklardan dolayı özellikle çocukların serinlemek için girdikleri sularda boğulma vakıalarının yaşadığını kaydeden Baran, acı olayların yaşanmaması adına uyarılarda bulundu. Baran, "Diyarbakır, nehirlerin, göllerin, akarsuların ve barajların olduğu bir bölge. Ailelerden talebimiz; çocukları özellikle suya girilmeyecek bölgelerden uzak tutmaları. Herkesin bildiği gibi Dicle Nehri'ne çok yakınız. Dicle Nehri'nin debisinin bilinmemesi konusundaki uyarıları sürekli yapıyoruz. Sulama kanallarında da boğulma vakaları çok sık yaşanıyor. Buralardan da uzak durulmalı" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR