Diyarbakır Sur Burçları\'nda Detaylı Temizlik Çalışması

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur burçları ve duvarları ile çevresinde detaylı temizlik yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Sur burçları, duvarları ve çevresini temizledi. Ekipler, dünya mirası surların temizliğinin sağlanması, yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapıyı daha rahat ziyaret edebilmeleri için titiz bir çalışma yürüttü.

Surların tamamını kapsayacak temizlik çalışmasının ardından ekipler, 15 günde bir kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını sağlayacak. - DİYARBAKIR