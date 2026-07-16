Diyarbakır Surlarına Dev Türk Bayrağı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Diyarbakır surlarına Türk bayrağı asıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Diyarbakır'ın simgelerinden tarihi surlara dev Türk bayrağı asıldı. Tarihi surları kırmızı-beyaza saran dev bayrak, kentte dikkat çeken görüntü oluşturdu. Diyarbakır'ın tarihi dokusuyla bütünleşen dev Türk bayrağı, görenlerden tam not aldı. - DİYARBAKIR
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