Diyarbakır Surlarına Dev Türk Bayrağı - Son Dakika
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Diyarbakır Surlarına Dev Türk Bayrağı

Diyarbakır Surlarına Dev Türk Bayrağı
16.07.2026 16:49
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Diyarbakır surlarına 15 Temmuz için dev Türk bayrağı asıldı, şehirde dikkat çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Diyarbakır surlarına Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Diyarbakır'ın simgelerinden tarihi surlara dev Türk bayrağı asıldı. Tarihi surları kırmızı-beyaza saran dev bayrak, kentte dikkat çeken görüntü oluşturdu. Diyarbakır'ın tarihi dokusuyla bütünleşen dev Türk bayrağı, görenlerden tam not aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Surlarına Dev Türk Bayrağı - Son Dakika

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