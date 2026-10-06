Diyarbakır Yenişehir'de esnaf, iş yerinin 2 kez mühürlendiğini iddia etti - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de esnaf, iş yerinin 2 kez mühürlendiğini iddia etti

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Diyarbakır Yenişehir\'de esnaf, iş yerinin 2 kez mühürlendiğini iddia etti
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Diyarbakır Yenişehir'de bir esnaf, iş yerinin tebligat yapılmadan 2 kez mühürlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Belediye ise usule aykırı ek yapı nedeniyle mühürleme yapıldığını, tebligatın bir ay önce iletildiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde giyim dükkanı işleten bir esnaf, belediye görevlilerinin usulsüz bir şekilde işlem yaptığını savunarak herhangi bir tebligat yapılmadan iş yerinin mühürlendiğini belirtip konu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır aynı yerde giyim dükkanı bulunan Barış Gültekin, ilçe belediyesi görevlilerinin usulsüz işlemle iş yerini 2 defa mühürlediğini iddia etti. Mühürleme öncesinde kiracısı olduğu dükkana ve kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadığını öne süren Gültekin, mağdur olduğunu ve konu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Gültekin, "Diyarbakır'da 20 yıllık esnafım. Yaklaşık 7 yıldır buradayım. İş yerimde herhangi bir sorun yoktu. Yan taraftaki şahıs dükkanı satın aldı. Dükkanda biraz kayma olduğu için 20 yıl önce müteahhit tarafından bir hata yapılmış, tapuya işlenmemiş. O yüzden mahkemelik oldular. Belediye geldi iş yerimi mühürledi. Herhangi bir tebligat yapılmadı. Ruhsatım da var. Ruhsatımın olmadığını söylemişler, tebligat iletildiğini söylediler bunlar yok. Vergi levham, iş yeri ruhsatım var. 9 gün iş yerim kapandı. Kışlık mal alamadım, hepsi yazlık mal. Bana art niyetli davranıldığını düşünüyorum. İş yeri sahibi tadilat yapılacak diye izin aldı belediyeden. Ayın 30'unda süre bitiyordu, ekipler geldi tekrar mühürlemeye yapmak istedi. İdari mahkemeye başvurduk. Mahkeme belediyeden savunma istedi. Belediye savunma göndermemiş. Göndermediği için karar verilmedi. 3 haftadır karar veremiyor. Cuma günü tekrar mühürlemek istediler, yapılanın hukuksuz olduğunu suç olduğunu belirttim, bana tebligat gelmediğini ifade ettim. Bugün gelip tekrar mühürleyecekler. Tekrar mağdur olacağım. Bu belediyenin yaptığı zulümdür. Bunlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Bundan şikayetçiyim. Bütün her yerde sorun var. Adam satın almış, ama binayı da mühürleyecekler. Daire aldığın zaman tapuyu alıp üzerine alıyorsun metrekaresini kim ölçüyor? Zamanında belediye vermiş biri cezalandırılacaksa belediyenin cezalandırılması lazım. Bana resmi olarak bir şey gelmedi. Benim haklarım var haklarımın çiğnendiğini düşünüyorum" dedi.

Belediyeden alınan bilgiye göre ise iş yerinde usule aykırı olarak mevcut dükkana ek yapıldığı ikinci defa mühür sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi. Tebligatın bir ay önce yapıldığı kaydedilirken, kiracının verilen süre süre boyunca herhangi bir işlem yapmadığı, bu nedenle mühürleme işlemlerinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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