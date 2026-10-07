Diyarbakırlı dağcı Aktürk\'ün Ağrı Dağı zirve planını fırtına bozdu

Diyarbakırlı dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Ağrı Dağı'na yaptığı tırmanışta yaklaşık 4 bin 900 rakımda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Diyarbakır'dan Ağrı Dağı'na tırmanış için giden deneyimli dağcı, zorlu hava şartlarına rağmen zirve hedefiyle iki gün boyunca tırmanışını sürdürdü. İkinci gün gerçekleştirilen tırmanışta yaklaşık 4 bin 900 rakıma ulaşan dağcı Aktürk, bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi ve hava şartlarının tırmanış için risk oluşturması üzerine güvenlik öncelikli değerlendirme yapan dağcı Mehmet Fatih Aktürk, zirveye kısa mesafe kala geri dönüş kararı aldı.

Fırtına nedeniyle zirve hedefinden vazgeçmek zorunda kalan Diyarbakırlı dağcı, güvenli şekilde daha alçak rakıma inmeyi başardı. Aktürk, yaşanan zorluğun tırmanışın bir parçası olduğunu belirterek, uygun hava şartlarında Ağrı Dağı zirvesini yeniden denemeyi hedeflediğini ifade etti.