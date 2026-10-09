Diyetisyen, Düzce'de velilere beslenme çantası hazırlamayı anlattı - Son Dakika
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Diyetisyen, Düzce'de velilere beslenme çantası hazırlamayı anlattı

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Diyetisyen, Düzce\'de velilere beslenme çantası hazırlamayı anlattı
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Düzce'de velilere yönelik düzenlenen Beslenme Çantası Hazırlama Eğitimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSGB tarafından gerçekleştirildi. Diyetisyenin verdiği eğitimde dengeli beslenmenin çocukların büyüme ve gelişimi ile okul günündeki enerji ve dikkat üzerindeki önemi anlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik düzenlenen eğitimde, çocukların büyüme ve gelişimini destekleyen sağlıklı ve dengeli beslenme çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

Düzce'de öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) tarafından velilere yönelik "Beslenme Çantası Hazırlama Eğitimi" gerçekleştirildi. Diyetisyen tarafından verilen eğitimde, okul çağındaki çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde dengeli beslenmenin önemi ele alındı. Velilere, çocukların günlük besin ihtiyaçlarına uygun yiyeceklerin seçilmesi ve besleyici bir okul çantasının hazırlanması konusunda bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukların okul günündeki enerji düzeyleri ve dikkatlerini toplama süreçleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Programla velilerin okul beslenmesi konusunda bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dengeli beslenme alışkanlığı kazanmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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