DKBB Encümen Toplantısı Gümüşhane\'de Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Encümen Toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında Gümüşhane'de gerçekleştirildi. Toplantıda bölge belediyeleri arasındaki iş birliği ve ortak projeler ele alındı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in ev sahipliğinde, belediyenin başkanlık makamında düzenlenen toplantıya bölgedeki il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, birlik üyesi belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesi ve Doğu Karadeniz'in kalkınmasına katkı sağlayacak projeler değerlendirildi. Ayrıca belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şehirler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği çatısı altında bir araya gelmemiz, şehirlerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmek açısından büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olarak şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak ve bölgemizin gelişimine katkı sağlamak için dayanışma içerisinde çalışmalıyız. Tecrübe paylaşımını ve ortak aklı esas alan bu tür toplantıların, belediyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğine inanıyorum. Toplantımıza katılım sağlayan tüm belediye başkanlarımıza ve birlik temsilcilerimize teşekkür ediyor, alınan kararların şehirlerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.