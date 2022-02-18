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DKMP 5. Bölge Müdürü Çılgın'dan Başkan Arif Teke'ye ziyaret - Son Dakika

DKMP 5. Bölge Müdürü Çılgın'dan Başkan Arif Teke'ye ziyaret

18.02.2022 10:12
DKMP 5. Bölge Müdürü Çılgın'dan Başkan Arif Teke'ye ziyaret

Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret etti.

Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5.Bölge Müdürümüz Şahin Çılgın ve Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel Belediyemizi ziyaret ettiler. Tarım ve Orman Bakanımız, Bekir Pakdemirli'nin 7 Ocak 2022 tarihinde ilimizi ziyaretleri kapsamında, ilçemiz ile ilgili talep ve isteklerimizi içeren konuları ve aynı zamanda 30 Ağustos ve Büyük Zaferin 100.Yılı kutlamaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Cihan Yüksel, Arif Teke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DKMP 5. Bölge Müdürü Çılgın'dan Başkan Arif Teke'ye ziyaret - Son Dakika


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