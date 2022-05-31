DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika
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DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

31.05.2022 10:22
DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kurum yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime DKMP'de görevli personeller katıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde personellere iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatılarak, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Eğitim faaliyetinin gruplar halinde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DKMP'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika


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