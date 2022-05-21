Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı

21.05.2022 10:43
Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bilecik İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Bozüyük Yediveren Çilek Projesi" çerçevesinde Dodurga Beldesinde çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bilecik İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Bozüyük Yediveren Çilek Projesi" çerçevesinde Dodurga Beldesinde çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Fide dağıtım programında İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, ilçede toplam 14 dekar alanda 12 çiftçiye 70 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdiklerini, yapılan proje ile ilçeye yeni bir ürün kazandırıldığını belirterek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu tip projelerin devamının geleceğinin müjdesini verdi.

Fide dağıtım programına iştirak eden Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ise ilçede bir projenin daha gerçekleştirilmesinin mutluğunu yaşadığını Belediye olarak ilçe halkı ve çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek dağıtılan çilek fidelerinin bereketli kazançlara vesile olması dileklerini belirtti. Çilek fidelerini almanın mutluluğu gözlerden kaçmayan çiftçilerin fidelerini teslim almaları ile dağıtım programı sona erdi. - BİLECİK

Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı
Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı
Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dodurga beldesinde çilek fidesi dağıtımı yapıldı - Son Dakika


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