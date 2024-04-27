Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Şelale, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, şelalenin doğallığını koruyan ortamında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

27.04.2024 20:22
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Doğa harikası şelalede hafta sonu yoğunluğu

ERZİNCAN - Erzincan'da, Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası halinde.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine bahar aylarında da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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