Doğa Koleji'nde Patlama: 5 Öğrenci Yaralandı

Doğa Koleji, okulda deney sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Kartal'da bulunan Doğa Koleji Yakacık Kampüsü'nde 12 Mart tarihinde ortaokul öğrencilerinin laboratuvardaki dersinde yapılan deney sırasında meydana gelen patlamada 5 öğrenci yaralanmıştı. Konuya ilişkin Doğa Koleji'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden daha önemlidir"

Açıklamada, "Yakacık Kampüsümüzde, 6. sınıf fen bilimleri dersinde yapılan bir deney sırasında, tüm güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen beklenmedik bir kaza yaşanmıştır. Aniden meydana gelen alev parlaması sonucunda 5 öğrencimiz yaralanmıştır. Olayın hemen ardından öğretmenlerimiz ve okul yönetimimiz büyük bir hassasiyetle müdahale etmiş, öğrencilerimiz hızla en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmıştır. Yapılan ilk kontroller sonucunda 3 öğrencimiz taburcu edilerek ailelerine kavuşmuş, 2 öğrencimiz ise enfeksiyon riskine karşı tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulmaktadır. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden daha önemlidir. Bu süreçte onların yanında olduğumuzu, aileleriyle sürekli iletişim halinde kalarak her türlü desteği sağladığımızı belirtmek isteriz. Yaşanan bu talihsiz olay hepimizi derinden üzmüştür. En büyük tesellimiz çocuklarımızın sağlık durumlarının iyi olmasıdır. Sevgili öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını tüm kalbimizle diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL