Doğa Savunucusuna Hakaret Davası

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Haber: Uğur İstanbul

(ARTVİN) - Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu'nun, Artvin'de Cankurtaran mevkisinde yapılmak istenen orman parkı projesine karşı çıktığı için "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı.

Artvin'de Hopa- Borçka arasındaki Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan orman parkı projesine karşı çıkan ve protesto sırasında silahlı saldırıya uğrayan Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine sebep olan olayda sağ kurtulan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu, Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı.

Çevre savunucularının da Koyuncu'ya destek verdiği duruşma sonrasında açıklama yapan Dursun Ali Koyuncu, "Mahkeme bizi şaşırtmadı. Benim tutuklanma sürecim de zaten bir kumpastır. Bugün ortaya çıkan bir gizli tanık ifadesiyle kumpas alenen ortaya çıkmış oldu. Sadece 25 saniyelik bir ses kaydı üzerinden biri ihbar etmiş, onun üzerinden beni tutuklamayı gerçekleştirmişler. Bu dava sadece ideolojik bir davadır" dedi.

Bu davanın, kentine, doğasına, çevresine sahip çıkanlara karşı bir gözdağı vermek için yürütülen bir süreç olduğunu iddia eden Koyuncu, "Biz Reşit abimizi kaybettik, bu süreçte yaralılarımız oldu, öfkemiz de var. Biz yaralarımızı saracağız ve Cankurtaran'daki ve bölgemizdeki ormanlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Dursun Ali Koyuncu'nun özgürlüğü için mücadele ettik"

Koyuncu'nun avukatı Haktan Özkan da mahkeme sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bu dosyada, Dursun Ali Koyuncu'nun gözaltına alındığı yer buraya 500 metre mesafedeydi. Fakat ifadesini burada almak yerine, müvekkilimizi gece yarısı bir operasyon ile Artvin'e kaçırdılar. Bugün burada bu yargılamayı yapanlara müvekkilimizi SEGBİS aracılığıyla bağladılar ve müvekkilimizin ifadesini bu şekilde aldılar. Müvekkilimiz tutuklandı yetmedi, Artvin cezaevinden bir gece yarısı Kars'a gönderildi. Biz aylarca Kars'a gittik, geldik ve bu dosya için Dursun Ali Koyuncu'nun özgürlüğü için mücadele ettik."

Özkan, Koyuncu'nun, yıllardır Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilen bütün talan projelerine karşı çıktığı, Hopa, Borçka, Rize, Trabzon halkıyla birlikte mücadele ettiği için tutuklandığını savundu. Avukat Haktan Özkan, "Aynı zamanda 3 Eylül 2024 tarihinde Reşit Kibar'ı öldürenlerin kimliklerini, bürokrasi ile ilişkilerini ve devlet görevlilerinin ihmallerini deşifre ettiği için tutuklanmıştır. Tek maksatları Dursun Ali Koyuncu'yu 90 gün daha konuşturmamaktı. Fakat biz 90 gün boyunca mücadelemize devam ettik. Önce Dursun Ali Koyuncu'yu arkadaşımızı aldık, şimdi de arkadaşımızın sanık olmadığını, bir operasyonla buralara getirildiğini mahkeme salonunda ifade ettik" dedi.

"Bu cinayetin peşinde olacağız"

Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine sebep olan olayla ilgili iddianamenin aylar sonra hazırlandığını, bu cinayetin işlenmesinde şirketin sahiplerinin parmağı yokmuş gibi bir iddianame düzenlendiğini söyleyen avukat Haktan Özkan, şöyle konuştu:

"Cankurtaran ve Borçka da talan olmasın, yağma olmasın diye mücadele ettikleri için öldürüldüler, yaralandılar, tutuklandılar ve yargılanıyorlar. Ama esas yargılanması gerekenleri, layıkıyla yargılamaktan uzak duran bütün yetkililere buradan sesleniyoruz; biz bu cinayetin peşinde olacağız. Bütün sorumlular ortaya çıkarılana kadar Borçka ve Hopa halkı ile mücadele etmeye devam edeceğiz."

Davanın bir sonraki duruşması, 22 Nisan'da yapılacak.

Ali Koyuncu, Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan orman parkı projesine karşı çıkan ve protesto sırasında silahlı saldırıya uğrayan Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine sebep olan olay sonrası gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Koyuncu, 90 gün tutuklu kalmıştı.