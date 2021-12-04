Doğalgaz mutluluğuna vatandaştan kahveli teşekkür - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında çalışmalarına başlanan doğalgaz altyapı çalışmalarında ilk kez doğalgazla tanışan evlerde doğalgaz mutluluğu yaşandı. Mutluluğunu kahve ikramı ile dile getiren Kuyucaklı vatandaş, "Allah başkanımızdan, bakanlarımızdan ve cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

Kuyucak'ta ilk etapta 2021 yılı sonuna kadar 3 mahallenin doğalgaz çalışmalarının tamamlanması hedeflenirken, 2022 yılında ise ilçenin tamamına doğalgaz bağlanması hedeflendiği öğrenildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Beşeylül, Fatih ve Yeni Mahallelerdeki konutlarda doğlagaz kullanıma hazır hale geldi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ile birlikte Yeni Mahalle'de doğalgaz bağlantısı yapılan ilk konutun sahibi olan Aydanur Şenyayla'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak doğalgaz ocağında pişirilen kahveden içti.

"Kuyucak 2022 yılında doğalgaza tamamen kavuşacak"

İlçe genelindeki 3 mahallede 31 kilometre hat döşendiğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: "İlçemiz merkezde 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle doğalgaz çalışmalarımız başladı. İlk etapta Kuyucak'ın Fatih, Beşeylül ve Yenimahalle olmak üzere 3 mahallesinde kazı çalışmalarımız başladı. Şu an itibariyle de Fatih Mahallemizde kazı çalışmaları sona erdi ve 5 ekibimizle birlikte kazılan sokaklarımızdaki üst yapı tamirat çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde ilk etap üç mahallede 31 kilometre hat döşenmiştir. Güncel abone sayımız 811 olup hedef 3 bin 162 potansiyel aboneye ulaşmaktır. 2022 yılı içerisinde de 3 bin aboneye ulaştığımızda Kuyucak tamamen doğalgaza kavuşmuş olacak. Burada bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz sokak ve caddelerin yeniden kazılmaması için bir an önce doğalgaz başvurularını yaparak aboneliklerini almalarıdır. Dış fiyatlara baktığımızda doğalgaz fiyatları diğer enerji kaynaklarına oranla daha ucuz ve daha temiz. Kuyucak'a yakışır hizmetler ile çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Ben öncelikle şahsım ve Kuyucaklı hemşerilerim adına sayın bakanımıza ve cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaş memnuniyetini kahve ikramı ile ifade etti

Başkan Ertürk, doğalgaza ilk kavuşan aileyi de ziyaret ettiklerini ve ev sahibinin doğalgaz ateşinde pişirdiği kahve ikramını kabul ettiklerini ifade ederek: "Geçtiğimiz Çarşamba günü ise İlçe Kaymakamımız Fehmi Sinan Niyazi ile birlikte, ilçemiz Yeni Mahalle'de doğalgaz bağlantısı yapılan ilk evimize davet üzerine ziyarette bulunduk. Doğalgaz ile ilk kez tanışan Aydanur Şenyayla bizlere kahve ikramında bulunarak mutluluğunu dile getirdi. Bize gelen 20 günlük ilk faturasını göstererek diğer enerji kaynaklarına oranla yaptığı tasarrufu anlattı. 20 günde günlük 8 buçuk liraya tekabül eden bir rakamla elektrikli ürünler hariç olmak üzere mutfak, banyo, ısınma gibi evin tüm enerji ihtiyacını karşılayabildiğini ifade etti. Doğalgazın Şenyayla ailemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Ertürk'e kahveli teşekkür

Konuklarına kahve ikramında bulunan Aydanur Şenyayla ise "Doğalgazın ilçemize, evlerimize gelmesinde destek olan başta belediye başkanımıza, bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. İlçemize, evimize doğalgaz geldi. Çok mutluyum, sevinçliyim. Bu hizmeti bize getirdiği için başkanimiza çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ocakta kullanıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, kaloriferde kullanıyoruz, banyoda kullanıyoruz. Sıcacık, tertemiz oturuyoruz. Bu güzel hizmete yapabilecek bir başkanımız vardı, sağ olsun yaptı" dedi. - AYDIN