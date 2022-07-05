Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü - Son Dakika
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Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

05.07.2022 00:57
Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü. İlçede bir mahalleye doğalgaz verilirken, hemen karşısındaki mahalleye doğalgaz hattı döşenmeyince mahalleli isyan etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Aksa doğalgaz firması tarafından bir mahalleye doğalgaz hattı döşendi. Karşıda bulunan Kale Mahallesi halkıda kendilerine doğalgaz gelecek ümidiyle beklerken bir türlü mahalleye hat döşenmedi. Mahallelide son çare olarak sokağa dökülerek kendilerine doğalgaz gelmesini istediklerini belirterek açıklamalarda bulundular. Kapılarının önünden geçen doğalgazın kendilerine verilmediğini belirten mahalle halkı, şimdi yetkililerden bir çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Kamil Kapu isimli vatandaş, "Kale Mahallesi sakinleri olarak karşı mahalleye doğalgaz geldi karşısındaki mahalleye, kale mahallesine girmiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bir sebep olmalı biz mahalle sakinleri olarak toplandık yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Aksa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü - Son Dakika

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