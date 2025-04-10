Doğan: "Kahraman polislerimize minnettarız"

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğan, yayımladığı mesajda, milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet mensuplarının toplumda çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık köklü geçmişiyle sadece güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal barış ve düzenin sağlanmasında da önemli bir rol üstlendiğini belirten Doğan, "Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden görevini yerine getiren kahraman polislerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Güvenliğimizin teminatı olan kahramanlar, her türlü zorlukta, canlarını ortaya koyarak milletimize hizmet etmektedir. Bu anlamlı günde, başta vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum. Emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına ise sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir görev yaşamı diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP