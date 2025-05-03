Doğanın En Güzel Dostluğu - Son Dakika
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Doğanın En Güzel Dostluğu

Doğanın En Güzel Dostluğu

Ağrı Diyadin'de çoban köpeği ve koyunlar arasındaki sıcak dostluk görüntülenerek sergilendi.

03.05.2025 17:58
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaydedilen bu görüntüler, doğayla iç içe yaşamın en içten anlarını yansıtıyor.

Taş bir duvar dibinde dinlenen bir çoban köpeği, çevresini saran koyunlarla adeta bir aile gibi davranıyor. Özellikle bir kuzunun, köpeğe sevgiyle yaklaşması dikkatlerden kaçmadı.

Köpeğin sakinliği ve koyunların ona duyduğu güven, hayvancılıkta çoban köpeklerinin sadece bekçi değil, aynı zamanda bir aile üyesi olduğunu da ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu bağın sürü güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Fotoğrafın sahibi Pelin Çalpan, "Köpek yıllardır bu sürüyle birlikte. Artık onlar arasında bir dostluk var. Tehlike anında canını verir ama normalde hepsiyle kardeş gibi yaşar" ifadelerini kullandı.

Bu kareler, doğadaki sessiz ama güçlü dostlukların en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğanın En Güzel Dostluğu - Son Dakika

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