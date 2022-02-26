Doğru'dan Miraç Kandili kutlaması - Son Dakika
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Doğru'dan Miraç Kandili kutlaması

26.02.2022 18:03
Doğru'dan Miraç Kandili kutlaması

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 27 Şubat Şubat'ı 28 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 27 Şubat Şubat'ı 28 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Miraç Kandilini yayımladığı mesajla kutladı.

Recep ayının 27'inci gecesinin Miraç Kandili olduğunu ifade eden Başkan Doğru mesajında, "Miraç Sevgili Peygamberimizin (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşünü Mescid-i Aksa'dan da Huzuru İlahi'ye varışını, semanın derinliklerine doğru yücelmeyi, yükselmeyi orada sevgili Peygamberimizin (SAV) iman değerlerini ayni ile hissetmesini ifade ediyor. Bu olay Peygamber Efendimizin (SAV) yaşamış olduğu büyük bir onurdur. Miraç ile Peygamberimiz ümmetine üç şey getirmiştir. İlki Sevgili Peygamberimizin 'Gözümün Nuru' dediği namaz ibadetidir. Rabbimizin huzuruna durma onunla birlikte Miraca yükselme vesilesidir. İkincisi şirk koşmadan ölen insanların cennete gireceği müjdesidir. Üçüncüsü ise Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan 'Amenerrasülü' diye ifade ettiğimiz ayetlerdir. Bu ayetlerde iman değerleri vardır, sorumluluklar vardır, dua vardır. Allah-ü Teala'nın Mü'minlere yardım edeceği vaadi vardır. Dolayısıyla Ramazan ayına doğru giderken bu gecede namazla buluşmamız, namazla arınmamız gerekiyor. İlçemizde, ilimizde, ülkemizin tüm bölgelerinde, yurt dışında yaşayan Arabanlı aziz hemşehrilerim başta olmak üzere, Alem-i İslam'ın Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Miraç Kandili, Hasan Doğru, Gaziantep, 28 Şubat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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