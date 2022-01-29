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Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti - Son Dakika

Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti

29.01.2022 16:06
Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçedeki kar temizleme çalışmalarındaki mücadelelerinden dolayı personellere teşekkür ederek, kebap ikram etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçedeki kar temizleme çalışmalarındaki mücadelelerinden dolayı personellere teşekkür ederek, kebap ikram etti.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden olan Araban'da kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zorlu koşullara rağmen kar temizleme çalışmalarına devam eden personelleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, personellere teşekkür ederek, pişirdiği kebapları personellere ikram etti.

"Kıt imkanlara rağmen yolları açan ilk belediye olduk"

Kar temizleme çalışmaları hakkında incelemelerde bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kar temizleme anlamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "54 yıl aradan sonra ilk defa yoğun kar yağışıyla birlikte tipi ve buzlanmanın etkili olduğu ilçemizde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar yükseldi. 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma 3 defa ilçe genelindeki tüm yollarımızın ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediyemizin kıt imkanlarıyla ve tüm personellerimizin özverili çalışmaları neticesinde ilçemiz ve ülkemiz genelinde kapanan yolları ilk ulaşıma açan belediye olmanın gururunu yaşadık. Bu sebeple 10 gün süren yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmaya rağmen yol açma çalışmalarımızda gece ve gündüz demeden, mesai menfuru gözetmeksizin, zor şartlar altında çalışarak üst üste 3 defa ulaşıma kapanan tüm yollarımızın tekrar ulaşıma açılmasını sağlayan belediye personellerimizin tamamına mangallı davet verip kebap ikram ettik" diye konuştu.

Belediye Başkanı elleriyle pişirdiği kebapları ikram etti

Araban Karapınar Su Gözü Mesire Alanında kar temizleme çalışmalarında yer alan belediye personelleriyle bir araya gelen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, mangalın başına geçti. Kebapları tek tek elleriyle pişiren Başkan Doğru, personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti
Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti
Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti
Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti

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Hasan Doğru, Gaziantep, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti - Son Dakika


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