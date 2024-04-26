Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bağımsız Denetim Şirketi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bağımsız Denetim Şirketi Kuruldu

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Bağımsız Denetim Şirketi Kuruldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk bağımsız denetim şirketi, Kamu Gözetim Kurumu'ndan ruhsatını alarak Erzurum'da kuruldu. Şirket, Türkiye genelinde bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütecek. Kurucu Salih Irmak, şirketin yeterli teknik bilgi ve donanımla hizmet vereceğini belirtti.

26.04.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk bağımsız denetim şirketi, Kamu Gözetim Kurumu'ndan ruhsatını alarak Erzurum'da kuruldu. Söz konusu kuruluş, Türkiye genelinde bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetlerini Erzurum merkezli olarak yürütecek.

Şirket kurucusu ve yöneticisi Salih Irmak, 10 kişilik bir denetim ekibinin olduğunu belirterek, şirketin, yeterli teknik bilgi ve donanımla yurt genelinde de temsilcilikler aracılığıyla hizmet vereceğini kaydetti.

Bağımsız denetim sistemiyle ilgili olarak bilgiler veren Salih Irmak, söz konusu sistemin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile mali hayata girdiğini söyleyerek, son tebliğle 300 milyon lira hasılat, 150 çalışan ve 150 milyon aktif büyüklüğü şartlarından her ikisini taşıyan şirketlerin bağımsız denetim yaptırmak zorunda olduğunu belirtti.

Bağımsız Denetçi Irmak, "Bu şirketlerin ayrıca kredi başvurusu tarihi itibariyle yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması gerekmektedir. Bununla beraber şirket; hile, suistimal denetimi, finans, sosyal güvenlik ve vergisel danışmanlıklarına da devam etmektedir. Ayrıca hem bağımsız denetim, hem de diğer hizmetler için gerek bölge tüccar ve işadamları, gerekse civar illerdeki işadamı ve tüccarlar çoğunlukla İstanbul, Ankara gibi uzak illerden bu hizmeti almaktaydılar. Bundan sonraki süreçte başta Erzurum olmak üzere bölge illerindeki denetim ve danışmanlık hizmetlerini artık biz vereceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Erzurum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bağımsız Denetim Şirketi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:21:13. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bağımsız Denetim Şirketi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement