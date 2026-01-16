Doğu cephesi tarihi alanları çalıştayı sonuç raporu tamamlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı'nın sonuç raporu tamamlanarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye sunuldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayının sonuç raporu tamamlandı.

Çalıştayın ardından katılımcı kurum ve birimlerin konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren raporlar, ETÜ bünyesinde oluşturulan Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı Bilim Heyeti tarafından incelenerek nihai rapor haline getirildi. Bilimsel ve objektif kriterler esas alınarak hazırlanan rapor, Erzurum'un tarihi mirasının korunması ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturulmasına yönelik önemli tespit ve öneriler içeriyor.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Bilim Heyeti Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu başta olmak üzere, farklı üniversitelerden akademisyenler ile kamu kurumları ve tarihi alan yöneticileri tarafından hazırlanan değerlendirme raporları, sonuç raporunun oluşturulmasına önemli katkılar sundu.

Hazırlanan sonuç raporu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez tarafından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye takdim edildi. Rektör Çakmak, raporun Erzurum'daki tabyaların ve şehitliklerin mevcut durumunun analiz edilmesi, korunmasına yönelik engellerin ortadan kaldırılması ve bu tarihi alanların tek bir yönetim çatısı altında toplanmasına yönelik sağlıklı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Sonuç raporunun temel hedeflerinin, bir yandan tarihi eserlerin etkin biçimde korunmasını sağlamak, diğer yandan bölge ekonomisine katkı sunmak olduğunu belirten Rektör Çakmak, bu doğrultuda Erzurum'un mevcut koşullarına özgü bir yönetim modeli geliştirildiğini vurguladı. İlk aşamada Erzurum sınırları içerisindeki tabya ve şehitlikleri kapsayacak şekilde planlanan yapının, ilerleyen süreçte tarihsel olarak "Doğu Cephesi" olarak adlandırılan tüm bölgeyi içine alacak biçimde genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Doğu Cephesi tarihi alanlarının bilimsel veriler ışığında ele alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Hazırlanan sonuç raporunun, Erzurum'un tarihi mirasının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu alanların sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla ele alınmasına önemli katkılar sunacağını ifade eden Vali Çiftçi, raporun hazırlanmasında emeği geçen kurumlara ve akademisyenlere teşekkür etti.

Sonuç raporunun önümüzdeki günlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sunulması, ardından Erzurum milletvekilleri ile ilgili kurum ve yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir toplantıda sürecin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor. - ERZURUM