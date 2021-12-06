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Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor - Son Dakika

Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor

06.12.2021 11:25

Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken çarşamba günü kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken çarşamba günü kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'da 16, Erzurum'da 8, Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Erzincan'da 3, Iğdır ve Bayburt'ta 4, Tunceli'de 2 derece olarak ölçüldü.

Özellikle gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu bölgede araç camları, şadırvanlar ve yüksek kesimlerdeki derelerin yüzeyi buz tuttu. Erzincan'da Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan Ardıçlı Gölünde güzel kış manzaraları oluştu.

"Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Aralık Pazartesi günü tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Güncel raporda Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor
Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor
Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor
Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor çarşamba kar geliyor - Son Dakika


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