Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 2025 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 2025 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 2025 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden DKBB ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yerel yönetimlerin bölgesel kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak, iş birliği ve koordinasyonun önemini dile getirdi. Başkan Genç, "Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği olarak bölge belediyelerimizin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu yıl da birlik ruhuyla hareket ederek yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda 2024 yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca 2025 yılı için görev yapacak encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. - TRABZON