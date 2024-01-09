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Doğubayazıt Belediyesi, 2024 yılında işyerlerini denetledi - Son Dakika
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Doğubayazıt Belediyesi, 2024 yılında işyerlerini denetledi

Doğubayazıt Belediyesi denetim ekipleri, 2024 yılının ilk haftasında gıda denetimi yapmak amacıyla işyerlerini denetledi. Zabıta işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların taleplerini değerlendirerek okul kantinleri, bakkal, market gibi iş yerlerini denetledi ve hijyenik olmayan gıdaları tespit etti.

Doğubayazıt Belediyesi, 2024 yılında işyerlerini denetledi
09.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:19
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Doğubayazıt Belediyesine bağlı denetim ekipleri, 2024 yılının ilk haftasında işyerlerini denetleyerek gıda denetimi yaptı.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı zabıta işleri müdürlüğü denetim ekipleri, her hafta rutin olarak yaptığı gıda denetimlerini, 2024 yılının ilk haftasında da gerçekleştirdi. Özellikle vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ekipler, okul kantinlerini ve önündeki bakkal, market gibi iş yerlerini denetlerken, kurumsal ve yerel işletmeleri de markaj altına aldı. Ayrıca ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir ihtimale karşı market, fırın, kasap ve manavlarda denetimlerini sürdürürken, hijyenik olmayan ve raf ömrünü tamamlamış gıdalara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. - AĞRI

Kaynak: İHA
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