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Doğubayazıt Belediyesi Hijyen Kontrolü Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika
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Yerel

Doğubayazıt Belediyesi Hijyen Kontrolü Denetimlerini Arttırdı

Doğubayazıt Belediyesi Hijyen Kontrolü Denetimlerini Arttırdı

Doğubayazıt Belediyesi, kış aylarında artan hastalıkları göz önünde bulundurarak vatandaşların sağlığı için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri, market, kasap, fırın ve restaurantları denetleyerek hijyenik olmayan ortamlarda üretim yapan iş yerlerine cezalar uyguluyor.

03.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Doğubayazıt Belediyesi, hijyen kontrolü açısından denetimleri arttırdı.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kış aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalıkları göz önünde bulundurarak vatandaşların sağlığı için denetimlerini arttırdı. Bu doğrultuda, Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın talimatlarıyla market, kasap, fırın ve restaurantları denetleyen denetim ekipleri, rutin hale getirdiği bu uygulamalarla tarihi geçmiş ürünlere el koyarken, aynı zamanda hijyenik olmayan ortamlarda üretim yapan iş yerlerine ciddi cezalar uyguluyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğubayazıt Belediyesi Hijyen Kontrolü Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğubayazıt Belediyesi Hijyen Kontrolü Denetimlerini Arttırdı - Son Dakika
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