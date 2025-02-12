Doğubayazıt\'ta Deprem Tatbikatı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrencilerin katılımı ile deprem tatbikatı düzenlendi.

Doğubayazıt 14 İlkokulu'nda, küçük yaştaki öğrencilere olası bir deprem anında karşılaşılabilecek zorlukları anlatmak ve bu tür durumlara karşı alınması gereken önlemleri öğretmek amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenlendi. Etkinlik kapsamında, öğrenciler hem teorik bilgiyle donatıldı hem de uygulamalı bir şekilde davranış şekilleri üzerinde eğitim aldı. Tatbikat sırasında, öğrencilerin bilinç seviyesini artırmak ve kriz anında doğru tepkiler vermelerini sağlamak adına detaylı simülasyonlar gerçekleştirildi. Okul yönetimi, düzenlenen bu etkinlik sayesinde çocukların deprem konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve daha güvenli bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamayı hedefledi. - AĞRI