Doğubayazıt\'ta Tarım Sayımı Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile iş birliği içinde yürütülen 2025 Genel Tarım Sayımı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yoğun çalışmalar devam ediyor.

Mayıs 2025 tarihli ve 32896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2025/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne dayandırılan Genel Tarım Sayımı (GTS) için ilçe müdürlüğü bünyesinde kurulan Tarım Sayım Bürosu, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Doğubayazıt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sayım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, büroya gelen vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, "Güçlü Veri - Güçlü Tarım" vurgusu yapılarak, doğru verilerle tarım politikalarının daha etkin şekilde planlanacağına dikkat çekildi. Sayım sonuçlarının, üreticiye ve ülke tarımına uzun vadeli katkılar sunacağı belirtildi.

Genel Tarım Sayımı, tarımın mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koyarak; üretim, planlama ve destekleme politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. İlçede yürütülen bu çalışmalar, hem bölge tarımı hem de ülke tarımının geleceği için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. - AĞRI