Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi - Son Dakika
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Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

10.03.2022 09:47

Doğunun Çukurova'sına kış geri geldiIĞDIR Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu, kış geri geldi.

Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

IĞDIR Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da haftalar sonra yeniden kar yağışı etkili oldu, kış geri geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Iğdır'da da kar yağışı başladı. Kent merkezi sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Çevre yolunda ise sis etkili oldu. Sis ile birlikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Iğdır Tuzluca ilçesinde de geceden etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ile ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır'da karın yeniden etkili olduğunu belirten Mehmet Ukay, "Kış Iğdır'a geri geldi. Büyüklerimiz Mart ayı için dert ayı diyorlardı. Biz kar ve yağmurun yağmasını istiyoruz. Kuraklık olmasın" dedi.

Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi
Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi
Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi

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Meteoroloji, Çukurova, Iğdır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğunun Çukurova'sına kış geri geldi - Son Dakika


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