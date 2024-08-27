Doğuştan Engelli Genç Murat Saraç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Doğuştan Engelli Genç Murat Saraç Hayatını Kaybetti

Doğuştan Engelli Genç Murat Saraç Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada "Fitnatmurat" ismiyle tanınan doğuştan engelli genç Murat Saraç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 24 yaşında hayata gözlerini yuman Saraç, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Murat Saraç, 10 yıl önce dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e attığı "Bakanım beni muayene ettir" notlu tweet ile gündeme gelmişti.

27.08.2024 15:31  Güncelleme: 15:36
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Sosyal medyada "Fitnatmurat" ismiyle tanınan doğuştan engelli genç Murat Saraç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 24 yaşında hayata gözlerini yuman Saraç, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Murat Saraç, 10 yıl önce dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e attığı "Bakanım beni muayene ettir" notlu tweet ile gündeme gelmişti.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sosyal medyada pozitif mesajlar veren Saraç, Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi mezarlığında defnedildi. Annesi Fitnat Caba ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Evladına son vedası yürekleri sızlattı. Oğlunun vefatını sosyal medyada duyuran Fitnat Caba, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Onu toprağa koydurmasın. Her şeye acıya, yokluğa dayanırımda evladım gözümün nuru uçtu gitti. Yalnız kaldım, ikimiz aileydik. Rabb'im büyük imtihan" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp de katıldı

Murat Saraç, 10 yıl önce dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e attığı "Bakanım beni muayene ettir" tweetiyle gündeme gelmişti. Bakan Şahin'in Ankara'ya çağırarak muayene ettirdiği Saraç'a skolyoz teşhisi konulurken, yaşadığı Taşova'daki evine dönmüştü. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından sosyal medyada takip edilmesi Murat Saraç'ı çok memnun etmiş ve sosyal medyada ilgi uyandırmıştı.

"Ömür dediğiniz yarım kalmış hayat hikayesi"

Murat Saraç, hastaneye kaldırılmasından önce en son 5 Temmuz'da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şükür. Bugün de uyandım. Yeni gün, yeni umut. Ömür dediğiniz yarım kalmış hayat hikayesi. Gülümse. Sen üzüldün diye dünya değişmez. Ama sen gülünce senin dünyan değişir. İnsan, yaşı kadar yaşayamaz. Yaş değil yaşadıkların büyütür güzel anılar biriktirin. Ben bedenle değil kalbimle yaşıyorum." - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğuştan Engelli Genç Murat Saraç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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