Doktorlardan acil çağrı: "Güvenli gıdaya erişemeyen Suriye'deki 12 milyon kişi için acil finansman desteği gerekiyor"

Cenevre'de yapılan konferansa katılan Dünya Doktorları yetkilileri, Suriye'de yaşanan savaştan dolayı durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekerek, güvenli gıdaya erişemeyen 12 milyon kişi için acil finansman desteği gerektiğini belirterek acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Suriye'deki savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen ülkedeki insani durumun normale dönmemesi büyük olumsuzluklara neden oluyor. Cenevre'de yapılan konferansa katılan Dünya Doktorları yetkilileri, ülkede yaşanan savaştan dolayı durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekerek, yerinden edilmiş insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu. Doktorların hazırladığı bildiriye göre halihazırda Suriye'de 12 milyon insanın güvenli gıda ve sağlığa erişimde sıkıntılar yaşadığı, 8 milyon insanın ise akut sağlık ihtiyacı içinde olduğu belirtildi. Bunların yüzde 44'ünü çocuklar veya genç ergenler oluştururken, ülkedeki ölümlerin yüzde 45'inin bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaşandığı ifade edildi. Yaşanan bu insanlık dramına karşın "Suriye İnsani Müdahale Planı'nı" finanse etmek için 4,4 milyar dolar talep edildiği ancak bu talebin sadece yüzde 8,1'inin karşılandığına dikkat çekildi.

Ülkede her 3 kişiden biri güvenli gıdaya ulaşamıyor

Suriye'de hane halkının yüzde 71'i için gıda ve beslenme yardımının en acil ihtiyaç olduğu, 12,4 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı ve 1,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtildi. 2023 yılında da gıdaya erişimde sıkıntı yaşayan insan sayısının artmaya devam etmesinin beklendiği, 3,8 milyon çocuğun kronik ve akut yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarla mücadele ettiğine dikkat çekildi. Kuzeybatı Suriye'de gıdaya erişenlerin oranının Suriye'nin tamamında gıdaya erişenlerin oranına göre daha düşük seviyede olduğu, ülkede şu anda 1 milyon insanın da gıda güvensizliği riski altında bulunduğu belirtildi. Nisan 2019'da İdlib ve Halep kırsalında gerçekleştirildiği ifade edilen bir araştırmaya göre 6-59 aylık çocuklar arasında bodurluk oranlarının yüzde 19,3 olduğu, Kuzeydoğu Suriye'de 5 yaş altı çocukların yüzde 15'inin kronik yetersiz beslenme, yüzde 5'inin ise akut yetersiz beslenme nedeniyle gelişim problemleri yaşadığı ifade edildi. Suriye İnsani Müdahale Planı'nın da "beslenme" başlığı için ayrılan finansal çerçevesinde yüzde 1 olduğu ve bu oranın yetersiz olduğunu belirten doktorlar, Suriye'de gıda ve beslenmeye ayrılması gereken acil desteğin en az 124 milyon dolar olması gerektiğine dikkat çekti.

Doktorlar, Avrupa Birliği üye devletlerini Cenevre Sözleşmeleri'nin ortak 1. maddesinde belirtildiği gibi uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve bu hukuka saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Dünya Doktorları, BM sistemini ve ilgili diğer otoriteleri de hesap verebilirliği sağlamak için sağlık personeli ve tesislerine yönelik tüm saldırıları tam olarak soruşturması ve kovuşturması için savaş taraflarına baskı yapmaya davet ederek, "AB üyesi devletler, gerekli adımların atılmaması ve anlamlı bir eylemin oluşmaması durumunda evrensel yargı yetkisini kullanmalıdır" dedi. - İSTANBUL