Dolandırıcıların kredi tuzağına dikkat - Son Dakika
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Dolandırıcıların kredi tuzağına dikkat

17.06.2022 16:28
Dolandırıcıların kredi tuzağına dikkat

Artık dolandırıcılar için hesaplarda para olup, olmaması fark etmiyor.

Artık dolandırıcılar için hesaplarda para olup, olmaması fark etmiyor. Yeni yöntemlerle bir link gönderilerek telefon ve hesapları ele geçirip, vatandaşlar adına rahatça kredi kullanabiliyorlar. Bankadan aradıklarını belirten dolandırıcılar, Erzurum'da yaşayan B.Ç'yi arayarak, "Aidatsız plastik kart veriyoruz" yalanıyla önce 19 bin lira kredi çektiler, sonra 17 bin 400 lirayı parça parça şeklinde Ömer Faruk Uzun isminde ki dolandırıcıya aktardılar.

B.Ç., açıklamasında "kredi çekileceğini bilmiyordum. Aidatsız plastik kredi kartı vaadiyle önce aradılar, sonra bir link gönderdiler, linke tıkladım. Mobil bankacılık hesabımı açtıktan 5 dakika sonra kredi çektiğimi şahsıma gönderilen mesaj ile öğrendim ve hesabımda az miktar para kalmıştı. Bankayı aradığımda, krediye onay vermişsiniz, bankamızın sorumluluğu yoktur, cevabını aldım" dedi.

Artan dolandırıcılık vakaları ile ilgili açıklama ve uyarılarda bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; "Alışverişten bankacılık hizmetlerine, hesap takibinden, fatura ödemelerine kadar vakit kaybını ortadan kaldıran internet bankacılığı, pek çok faydasının yanında dolandırıcıların en çok tercih ettiği alan olarak karşımıza çıkıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemleri ile şifre, hesap veya kişisel bilgilere gerek duyulmadan bir link veya mesaj ile hesaplara erişilebiliyor. Hesabında parası olanların paraları veya kredi kartı olanların limitleri boşaltılabiliyor" dedi.

Son bir ay içerisinde ülke genelinde bu ve buna benzer 4 şikayet daha aldıklarını belirten Altay, "Dolandırıcıların oltalama yöntemi ile bir link göndererek, kullanıcının telefonunu ele geçirmesine müdahale edilemeyebilir. Ancak bankalar, özellikle kredi kullanımı veya kredi kartı güvenliği noktasında ek tedbirler alabilir. Mağdurun 5 dakika sonra çekilen krediden haberdar olması, kısa mesaj veya farklı bilgilendirme ile uyarılmaması sistemde boşluk olduğunun açıkça göstergesidir. Bu konuda üçüncü kişilerin işlemlerine karşı Yargıtay'ın mağdur lehine pek çok kararı varken, bankaların bu sorumluluktan kaçmasına kanunlar çerçevesinde gereken önlem alınmalıdır. Ayrıca kişinin kredibilitesine göre değişen limitleri gözden geçirilerek gerekirse ıslak imza şartı getirilmelidir. Bu konudan dolayı mağdur olan vatandaşlar önce savcılığa suç duyurusunda bulunmalı sonra bankaya karşı dava açmalıdır" diye konuştu.

Dolandırıcılıklara karşı vatandaşlara uyarılarda da bulunan Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay, şunları kaydetti; "Tanımadığınız ve şüphelendiğiniz kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın. Aramalarda ise konuşmayı fazla uzatmadan kapatıp, banka ile irtibata geçin. Telefonunuzun ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynaklar indirme butonunu kapalı tutun. İndirilen banka uygulamaları veya gizli bilgilere ek bir güvenlik uygulamasıyla şifre koyun. Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız veya tanımadığınız bir linke tıkladıysanız teknik servise müracaat edin ve o esnada mobil bankacılık hizmetini 'kesinlikle' kullanmayın. Banka hareketlerini günde en az 1-2 kere kontrol edin." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dolandırıcıların kredi tuzağına dikkat - Son Dakika

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