Domaniç Belediyesi Halk Eğitim Merkezine Makine ve Ekipman Teslim Etti

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Domaniç Belediyesince eğitim ve üretime destek amacıyla temin edilen yeni dikiş ve overlok makineleri ile sanayi tipi ütüler Halk Eğitim Merkezine teslim edildi.

Makine ve ekipmanların tesliminden sonra Başkan Yardımcısı Şuayp Çakır ile birlikte Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk yaptığı açıklamada, " Belediye olarak hem eğitime, hem de üretime elimizden geldiğince destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Kursiyerlerimiz gerçekten birkaç yıldır harika işler çıkartıyorlar. Bu el işçiliklerini görmemek mümkün değil. Kursiyerlerimiz ve hocalarımız bizlerden overlok makinesi, sanayi tipi ütü ve dikiş makinesi talebinde bulundular. Bizde Belediyemizin imkanları dahilinde kendilerine destek olduk. Toplumların kalkınmasının temeli üretmektir. Halk Eğitim Merkezimize gelen vatandaşlarımızın sayısı da artsın istiyor ve üretimi destekliyoruz. Halkımıza her alanda destek olma çabasındayız. Belediyeciliğin görevi budur. Halk Eğitim Merkezimize ve kursiyerlerimize hayırlı olsun. Domaniç için canla başla, herkes için, herkese göre belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KÜTAHYA