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Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı - Son Dakika

Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

28.01.2022 10:47
Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı köylerde kardan kadın, çocuk, gelin ve ayı Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı köylerde kardan kadın, çocuk, gelin ve ayı Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçeye bağlı Sarıot, Karaköy ve Çarşamba köylerinde kardan adamlardan çok kardan çocuklu kadın, kardan gelin ve kardan ayı dikkatleri üzerine çekti.

İnsanların şaşkınlık içerisinde baktıkları özellikle kardan çocuklu kadın, kardan gelin ve kardan ayı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bazı köylüler çocuklu kadın ve kardan gelin ile resim çektirmekten geri kalmadılar. - KÜTAHYA

Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı
Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı
Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

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Kütahya, Domaniç, Karaköy, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı - Son Dakika
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