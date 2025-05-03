Don felaketi limonu vurdu! Yeni fiyatı gören inanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Don felaketi limonu vurdu! Yeni fiyatı gören inanamıyor

Geniş Video İzle

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, don faciası nedeniyle limon fiyatları fahiş seviyelere yükseldi. Pazarcılar, soğuk hava koşullarının narenciye ürünlerini etkilediğini ve limonun fiyatının daha da artacağını belirtiyor.

03.05.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen haftalarda 36 ili etkileyen don faciasının etkileri etiketlere yansıdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde limon satan pazarcı Adem Karagüllü, "Yatak limonu şu an 60 lira. Don etkilediği için pahalı, don etkilemeseydi şu an limon 10 liraydı" derken; başka bir satıcı ise "Limonun fiyatı daha da artar çünkü soğuk vurdu hepsini, don vurdu. Piyasada fazla yok çok az var. Geçen sene fiyatı düşüktü, şimdi arttı daha da artar" ifadelerini kullandı. 36 ili etkileyen don olayı nedeniyle narenciye ürünleri de olumsuz etkilendi. Önceki senelerde dalında 1 liraya satılamayan limon şu an tezgahta 60 liraya satılıyor.

"DON ETKİLEDİĞİ İÇİN PAHALI"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında limon satan esnaf Adem Karacüllü limon fiyatlarının arttığını ifade ederek şöyle konuştu: Yatak limonu şu an 60 lira. Don etkilediği için pahalı, don etkilemeseydi şu an limon 10 liraydı zaten. Geçen sene don olmadığı için bu zamanlarda yine 15- 20 lira arasıydı. Şu an 50 lira, 60 lira. 50 lira dal limonu, 60 lira yatak limonu. Daha da artar, dal limonu bittiği zaman artar çünkü sadece yatak limonu kalacak. Yatak limonu kalınca artar. Vatandaş don vurduğunu biliyor. Her şeyi don etkilediği için pahalı zaten. Daha önce bahçede 1 liraydı, 50 kuruştu. Zaten alan yoktu ki. Şimdi don vurunca limon kalmadı, limon kalmayınca biz de tezgahta satamıyorduk mesela. Getiriyorduk öylesine dağıtıyorduk limonu ama şimdi limon kalmayınca piyasada, yatak limonu 60 lira şu an.

"LİMONUN FİYATI DAHA DA ARTAR"

Bir başka limon satıcısı ise "Soğuk vurdu limonu. Olan da para etmiyor. Hiçbir bir şey para etmiyor. Çiftçi öldü, gübre mazot her şey pahalı. O yüzden hiçbir şey para etmiyor. Limonun fiyatı daha da artar çünkü soğuk vurdu hepsini, don vurdu. Piyasada fazla yok çok az var. Geçen sene fiyatı düşüktü, şimdi arttı daha da artar. Bölgede limon yok Karataş'tan getiriyoruz. Hiçbir şey kalmadı buralarda" dedi. Bir emekli vatandaş, "Limonu gördüm 60 lira diyorlar piyasada kilosuna. Geçen sene 35- 40 liraydı, 60 liraya çıktı. Soğuk vurmuş, don vurmuş" şeklinde konuştu.

Don felaketi limonu vurdu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Don felaketi limonu vurdu! Yeni fiyatı gören inanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • enteresan:
    acilen bilimden yararlanarak gıdayı farklı yollar ile üretmenin yolunu bulmak zorundayız. doğal tarım yakın gelecekte bitecek ve kıtlık başlayacak. 0 1 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    kıtlık gelsede insanların aklı güncellense 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda polisi Cemil Önal’ın öldürüldüğünü doğruladı ’Düpedüz infaz’ Hollanda polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı! 'Düpedüz infaz'
Kaza maliyeti nedeniyle bunalıma girdi, kireç çözücü ile yaşamına son verdi Kaza maliyeti nedeniyle bunalıma girdi, kireç çözücü ile yaşamına son verdi
Eski vali ile emekli albay define ararken yakalandı Eski vali ile emekli albay define ararken yakalandı
Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem Ülkede tsunami alarmı verildi Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi
Netanyahu’nun büyük korkusu İsrail’de önlemler üst seviyeye çıkarıldı Netanyahu'nun büyük korkusu! İsrail'de önlemler üst seviyeye çıkarıldı
Eski Türkiye güzeli ölümden döndü Hastane odasından korkutan paylaşım Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım
3 çocuğun korku evi 4 yıl sonra ilk kez güneş gördüler 3 çocuğun korku evi! 4 yıl sonra ilk kez güneş gördüler
CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı
Kulüp tarihine geçen bonservis Krzysztof Piatek Katar yolunda Kulüp tarihine geçen bonservis! Krzysztof Piatek Katar yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 15:10:45. #7.13#
SON DAKİKA: Don felaketi limonu vurdu! Yeni fiyatı gören inanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.