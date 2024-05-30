Döngelli köyünde açılan kursun ürünleri sergilendi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Döngelli köyünde açılan kursa katılan 25 kursiyerin ürünleri sergilendi.

Akçakoca ilçesi Döngelli Köyünde Halk Eğitim dönem sonu sergisi düzenlendi. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, eşi Elvan Eker Can ve ilçe protokolü ile birlikte Orhangazi Halk Eğitim Merkezinin Döngelli köyünde düzenlediği ahşap boyama kursu sergisine katıldı. 25 kursiyerin bir yıl boyunca hazırlamış oldukları birbirinden güzel çalışmalar ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. - DÜZCE