Döngelli köyünde açılan kursun ürünleri sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Döngelli köyünde açılan kursun ürünleri sergilendi

Döngelli köyünde açılan kursun ürünleri sergilendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Döngelli köyünde açılan kursa katılan 25 kursiyerin ürünleri sergilendi. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve ilçe protokolü, Orhangazi Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği ahşap boyama kursu sergisine katıldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı çalışmalar büyük bir beğeni ile karşılandı.

30.05.2024 10:21
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Döngelli köyünde açılan kursa katılan 25 kursiyerin ürünleri sergilendi.

Akçakoca ilçesi Döngelli Köyünde Halk Eğitim dönem sonu sergisi düzenlendi. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, eşi Elvan Eker Can ve ilçe protokolü ile birlikte Orhangazi Halk Eğitim Merkezinin Döngelli köyünde düzenlediği ahşap boyama kursu sergisine katıldı. 25 kursiyerin bir yıl boyunca hazırlamış oldukları birbirinden güzel çalışmalar ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Döngelli köyünde açılan kursun ürünleri sergilendi - Son Dakika

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