Dont Destisi'nin son ustası Güllü Yaman öğrencilere el sanatlarını öğretti - Son Dakika
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Yerel

Dont Destisi'nin son ustası Güllü Yaman öğrencilere el sanatlarını öğretti

Dont Destisi\'nin son ustası Güllü Yaman öğrencilere el sanatlarını öğretti

Seydikemer Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Dont Destisi'nin son ustası Güllü Yaman, öğrencilere el sanatlarının inceliklerini öğretti. Öğrenciler, Yaman'ın rehberliğinde kendi destilerini yapma fırsatı buldu. Proje, Beşkaza'nın Yörük kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yaşatmayı hedefliyor.

07.05.2024 15:39
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Dont Destisi'nin son ustası Güllü Yaman, Seydikemer Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere el sanatlarının inceliklerini öğretti. Desti yapmayı öğrenen öğrenciler daha sonra kendi destilerini yaptılar.

Beşkaza Bölgesi oılarak adlandırılan Fethiye ve Seydikemer çevresi kültürel zenginlikleri, Seydikemer İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen bir etkinlikle yeni nesillere aktarılıyor. 'Beşkaza'nın Yiğitleri Yörükler' projesi kapsamında, yöresel el sanatlarından Dont Destisi'nin son ustalarından Güllü Yaman, öğrencilerle bir araya geldi. Dont Destisi'nin son ustalarından Güllü Yaman, Dont Destisi'nin yapım aşamalarını ve bu sanatın püf noktalarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlik sırasında öğrenciler de tezgahın başına geçerek kendi destilerini ve seramik ürünlerini yapma fırsatı buldu.

Güllü Yaman'ın rehberliğinde gerçekleşen atölye çalışması, öğrencilere hem el becerilerini geliştirme hem de yerel kültürü daha yakından tanıma imkanı sunarken; proje Beşkaza'nın Yörük kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yaşatmayı ve gençler arasında bu değerlere olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güllü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dont Destisi'nin son ustası Güllü Yaman öğrencilere el sanatlarını öğretti - Son Dakika

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