Dört Ayaklı Minare'de Dilek Ritüeli - Son Dakika
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Yerel

Dört Ayaklı Minare'de Dilek Ritüeli

21.05.2025 23:16
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Ziyaretçiler, 540 yıllık Dört Ayaklı Minare'den 7 kez geçerek dua ve dilek tutuyor.

Diyarbakır'a gelen ziyaretçiler 540 yıllık 'Dört Ayaklı Minare'nin etrafından 7 kez geçerek dilekte bulunuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan yaklaşık 540 yıllık Dört Ayaklı Minare'nin altından 7 kez geçen ziyaretçiler, dua edip dilek tutuyor.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi asırlık surları, Dört Ayaklı Minare, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Meryem Ana Kilisesi, Zerzevan Kalesi, Sülüklü Han, Deliler Hanı gibi çok sayıda tescilli yapısı, gıda ve ürünleriyle yerli ve yabancı turistleri çekiyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri de Dört Ayaklı Minare oluyor. Halk arasında "Dört Ayaklı Minare" olarak adlandırılan bu yapının her bir sütununun bir İslam mezhebini temsil ettiği yorumlanırken, ziyaretçiler ise altından geçip, etrafından 7 kez dolanarak dua edip dilek tutuyor.

Antalya'dan ziyaret için Diyarbakır'a gelen Erva Artar, "Dört Ayaklı Minare var, hayallerimi diledim. Bakalım nasıl olacak. Çok beğendim, çok memnun kaldım. 7 kere geçtim. Bayağı meşhur yermiş, bakalım nasıl olacak" dedi.

Emniyet Kaplan, 10 yaşından beri buradan geçtiğini ifade ederek, "Bir dileğim kabul olmadı. Gittikçe fakirleştim" diye konuştu.

Ferit Yıldoğan, gezme amaçlı geldiğini belirterek, "Pek bir bilgim yok. Sadece rehberlik ettikleri için 3 tur dönüp dilek tutulduğunu söylediler, biz de tuttuk. Allah nasip ederse inşallah kabul olur" şeklinde konuştu.

Kamile Mecidiye ise, "Buranın her yeri tarih, çok güzel, doyamadık. Kızlarıma dua ettim, kendi dileklerimi söyledim. Rabbim inşallah ziyaretimizi, dualarımızı kabul eder. 7 defa geçtim" ifadelerini kullandı.

Şule Kılıç, Dört Ayaklı Minare'nin etrafından 7 defa geçtiğini ve atanmak istediğini söyledi.

Ece Cimcimzeren de, " Niğde'den geldik. Dediler buradan 7 kez geçince dilekler kabul oluyormuş, biz de öyle yaptık. 7 kez dolandık ve dileklerimiz kabul olsun diyoruz. Hem bu dünya, hem öbür dünyayı" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Edip Dilek, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dört Ayaklı Minare'de Dilek Ritüeli - Son Dakika

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