Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı - Son Dakika
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Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı

22.04.2022 15:18
Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri "Dört Kafadar Müzikali" oyunu ile devam etti.

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri "Dört Kafadar Müzikali" oyunu ile devam etti.

Erenler Belediyesi'nin Ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Çocuk tiyatrosuyla devam eden program çerçevesinde "Dört Kafadar Müzikali" oyunu çocuklar ve aileler tarafından tam not aldı. Tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - SAKARYA

Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı
Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı
Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı
Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı

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Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dört Kafadar Müzikali, çocuklardan tam not aldı - Son Dakika


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