Dörtyol'da 40 yıl hizmet veren okul görevlisine veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Dörtyol'da 40 yıl hizmet veren okul görevlisine veda töreni düzenlendi

Dörtyol\'da 40 yıl hizmet veren okul görevlisine veda töreni düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 40 yıldır aynı okulda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Kurtul'a öğrencilerin ve okul yönetiminin düzenlediği emeklilik uğurlaması yürekleri ısıttı. Kurtul, okuldaki son hizmet gününde konfetili, meşaleli ve bol alkışlı bir veda töreniyle uğurlandı. Çalıştığı 40 yıllık zaman diliminde herkesin gönlünde taht kuran Kurtul'a okul idaresi tarafından plaket takdim edildi.

22.05.2024 08:57
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 40 yıldır aynı okulda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Kurtul'a öğrencilerin ve okul yönetiminin düzenlediği emeklilik uğurlaması yürekleri ısıttı.

Emektar Mehmet Kurtul, Dörtyol ilçesinin ilk eğitim yuvaları içerisinde yer alan Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nda 1983 yılında hizmetli kadrosunda göreve başladı. Görevini aynı okulda 40 yıl layıkıyla sürdüren ve öğrenciler tarafından "Kurtul Amca" olarak adlandırılan Kurtul, geçtiğimiz günlerde emekli olarak görevinden ayrıldı. Okuldaki son hizmet gününde "Kurtul Amca" diye bilinen emektar için okul yönetimi ve öğrenciler tarafından veda töreni düzenlendi. Yürekleri ısıtan konfetili, meşaleli ve bol alkışlı veda törenine okulun öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve tüm mesai arkadaşları katıldı.

"40 yıl su gibi geldi geçti"

Geride kalan yılların su gibi gelip geçtiğini dile getiren Mehmet Kurtul, "Kara Hasan Paşa Ortaokulu benim evim, ailem ve yuvam oldu. İnsanın bir yerde 40 yıl çalışabilmesi için orada huzurlu, mutlu olması gerekir, ben burada huzurluydum, mutluydum. 40 yıl su gibi geldi geçti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini istiyorum" diyerek duygularını aktardı.

Çalıştığı 40 yıllık zaman diliminde herkesin gönlünde taht kuran, görevini layıkıyla yerine getiren emektar Kurtul'a okul idaresi tarafından plaket takdim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dörtyol'da 40 yıl hizmet veren okul görevlisine veda töreni düzenlendi - Son Dakika

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