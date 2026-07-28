Hatay'da 14 yıl önce şehit olan 4 polis anıldı - Son Dakika
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Hatay'da 14 yıl önce şehit olan 4 polis anıldı

Hatay\'da 14 yıl önce şehit olan 4 polis anıldı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 26 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memurları; Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Ali Hacıarap düzenlenen törenle anıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 26 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memurları; Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Ali Hacıarap düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, kurum müdürleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehit polisler rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma programı kapsamında şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla protokol üyeleri tarafından çam fidanları toprakla buluşturuldu. Fidan dikiminin ardından şehitler için bir kez daha dua edildi.

Program, katılımcıların şehit ailelerine taziye dileklerini iletmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da 14 yıl önce şehit olan 4 polis anıldı - Son Dakika

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