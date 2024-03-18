Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında DOSTEK Koleji öğrencileri müthiş bir gösteriye imza attı. "Ben Bir Eksiklik Göremiyorum" adlı tiyatro gösterisi beğeni toplarken, öğrenciler tarafından yapılan koronun performansı izleyenleri büyüledi.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Honaz İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda müthiş bir gösteri sergiledi. Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı gösteride duygusal anlar yaşandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gösteri günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerle devam etti. Programda DOSTEK Koleji öğrencilerinin Çanakkale Savaşı'nı anlatan "Ben Bir Eksiklik Göremiyorum" adlı tiyatro gösterisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Uzun süre alkışlanan gösterinin ardından Kolej öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletesi ise kulakların pasını sildi.
Gösteri öğrencilerin sahnede şanlı Türk Bayrağı'nı açmasıyla ve "Çanakkale Geçilmez" sözleriyle sona erdi. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › DOSTEK Koleji'nden Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılına yakışır gösteri - Son Dakika
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