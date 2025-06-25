Dostluk Maçıyla Eğlenceli Anlar

Afyon Masterler Derneği, Banaz Masterler Derneği futbol takımı ile dostluk maçı yapıp ardından gönüllerince eğlendiler.

Afyon ve Banaz Masterler Dernekleri arasında dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği futbol müsabakası samimi bir ortamda gerçekleşti. Karşılaşmanın ardından Afyon Master Derneği tarafından Bahçe Evinde Banaz Masterler Derneği üyelerine ikramda bulunarak müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Birlik, beraberlik ve samimiyetin olduğu bir ortamda gerçekleşen etkinlikte dernek yöneticilerinden Yılmaz Eşit, kendisine ait bahçede mangal başına geçerek misafirlerine köfte ve sucuk pişirdi.

Dernek Başkanı Adnan Kasabalı öncülüğünde faaliyet gösteren Afyonkarahisar Masterler Derneği yönetiminde Yılmaz Eşit, Mahmut Akcin, Lütfi Özbay ve Onursal Başkan Kamil Altınkaya yer alıyor.

Verilen ikramın ardından başlayan canlı müzikle birlikte Afyon Masterler Derneği ve Banaz Masterler Derneği üyeleri yöreye ait oyun havası müziği eşliğinde sahneye çıkaraj futbol sahasındaki performanslarını bu kez sahnede sergiledi. - AFYONKARAHİSAR