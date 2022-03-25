Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

25.03.2022 13:50
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Down Sendromlu bireylere yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik 'Farklıyım Sende Farkında mısın? projesi adı altında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'da engelli ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan 'Sende Gel Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Fethiye Kısa Mola merkezi üyeleri ve Down sendromlu çocuklar katıldı. Etkinlikte Down sendromlu çocuklara ahşap boyaması yaptırıldı ve boyanan ahşap oyuncaklar çocuklara hediye edildi. Engelli aileleri ile çocuklara yemek ikramının da yapıldığı etkinlikte bireyler müzik eşliğine eğlendi. Daha sonra Beşkaza meydanında hep beraber uçurtma etkinliğine katılan engelli bireylerin sandalyelerine +1 yazan renkli balonlar bağlandı ve balonlar etkinlik sonunda Beşkaza Meydanından gökyüzüne bırakıldı. - MUĞLA

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Son dakika haberi! Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı kapılarını açtı 11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı kapılarını açtı

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Fethiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:34:17. #1.11#
SON DAKİKA: Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement