Down sendromlu genç kızların kına hayali gerçek oldu

Kırıkkale'de down sendromlu genç kızların kına gecesi hayali, düzenlenen temsili programla gerçekleştirildi. Ellerine kına yakılan genç kızlar, aileleriyle birlikte müzikler eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Kırıkkale'de down sendromlu 17 genç kızın temsili kına gecesi hayali gerçekleştirildi. Belediye tarafından düğün salonunda düzenlenen programda genç kızlara kına yakıldı, aileleri de bu özel anlara ortak oldu. Salonda hem duygusal hem de renkli görüntüler ortaya çıktı. Kına merasiminin ardından müzikler eşliğinde eğlence başladı. Genç kızlar, aileleriyle birlikte oyunlar oynayarak unutulmaz bir gece yaşadı. Temsili kına gecesi, özel bireylerin hayallerine dokunan anlamlı bir program olarak hafızalarda yer aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, gençlerin hayaline ortak olduklarını belirterek, "Bugün çok anlamlı bir gecede hep birlikteyiz. Çocuklarımızın bir hayali vardı. O hayali gerçekleştirmek için Kırıkkale Belediyesi de bir çalışma yaptı. Bizler de gençlerimizin ve ailelerimizin bu mutluluğuna ortak olduk. İyi ki sizinle beraberiz. İyi ki sizleri tanıyoruz. İyi ki bu ailenin bir ferdiyiz" dedi.

Başkan Önal'ın eşi Özge Önal ise genç kızlara mutluluk dileyerek, "Kızlarımızın kınası şimdiden hayırlı olsun. Onların ileriki hayatlarında başarı, mutluluk ve sağlık hep yanlarında olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE