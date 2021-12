Down sendromlu Kemal, kaymakam koltuğuna oturdu - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Önder Koç, down sendromlu Kemal Karakoç'u makamında konuk etti. Makam koltuğuna oturarak kurum çalışanlarına talimatlar veren Kemal'in neşeli tavırları dikkat çekti.

Çemişgezek'te insanların sevgisini kazanan down sendromlu 37 yaşındaki Kemal Karakoç, bazen komando kıyafetli, bazen de bir bürokrat edasıyla takım elbise giyerek neşeli ve sempatik tavırlarıyla ilçe halkının sevgilisi haline geldi. Aynı zamanda konuşma engeli de olan down sendromlu Kemal, insanlara karşı sergilediği sevimli tavırlar ve neşesiyle de ilçe halkının yüzüne tebessüm katıyor. Bazen kendini bir komando, bazen de bir kaymakam gibi hisseden down sendromlu Kemal'i yeni aldığı takım elbisesiyle Hükümet Konağında gören Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Kemal'i makamında konuk ederek, koltuğunu bir süreliğine kendisine bıraktı. Makam koltuğunda mutlu tavırlar sergileyen Kemal, aynı zamanda konuşma engelli olduğu için kurum çalışanlarına beden hareketleriyle talimatlar verdi.

Asıl engelin fiziki değil, kalplerde ve zihinlerde olduğunu ifade eden Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, "Kalbimizi ve zihnimizi düzeltebilirsek vicdanlarımızdaki bariyerleri kaldırabilirsek ortada hiçbir engel kalmayacaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyet geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ediyor, engelli kardeşlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi. - TUNCELİ